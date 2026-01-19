Alla vigilia di Inter-Arsenal, Mikel Arteta ha presentato ai microfoni di Sky Sport la super sfida di Champions League in programma domani sera a San Siro.

Quanto è cambiata l'Inter rispetto ad un anno e mezzo fa?

"Ha cambiato un po' di cose. Con Inzaghi era una squadra simile, con Chivu c'è stata qualche modifica. Questa squadra ha una grande mentalità".

Conosce Chivu?

"Conosco molto Kolarov, Chivu personalmente no"

Dobbiamo aspettarci dei cambi e delle rotazioni?

"Avremo 5 giorni prima della sfida contro lo United, abbiamo giocato tante partite, domani vedremo".

Akanji ha detto che l'Arsenal non è la più forte d'Europa...

"Ogni giocatore ha la sua opinione".

Cosa vi siete detti con Gabriel Jesus?

"Mi ha chiesto se ho mai giocato qui, per me è uno stadio speciale perché ho esordito qui in Champions".

State facendo un grande lavoro per sfruttare i corner...

"Per ogni aspetto del gioco servono lavoro e cura dei dettagli. Abbiamo i giocatori giusti per fare quello che vogliamo fare".