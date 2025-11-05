Viviamo insieme la vigilia di Inter-Kairat, match in programma questa sera a San Siro e valido per la 4a giornata di Champions League. Le ultimissime di formazione e un focus speciale su Lautaro: il capitano potrebbe partire ancora titolare. La scelta di Chivu non è banale.
Sezione: Focus / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Mercoledì 05 nov
- 12:20 Carlos Augusto a Prime Video: "Quest'anno voglio vincere. I Mondiali un obiettivo, ma per raggiungerli..."
- 12:10 Chivu a Prime Video: "Il turnover non esiste. Felici di rivedere Thuram, ci ha messo più del previsto a recuperare"
- 12:00 Ancora LAUTARO TITOLARE? Il GOL che MANCA e il SORRISO INVOCATO: CHIVU ha capito il suo punto DEBOLE
- 11:45 Ansia PSG per Hakimi dopo il fallo killer di Luis Diaz. I primi riscontri però scongiurano il peggio
- 11:30 Brocchi: "Inter la più forte, ma il Milan può vincere il derby. E non solo"
- 11:16 Stante: "Ho tre riferimenti nella storia dell'Inter. Da Chivu ho imparato tanto perché..."
- 11:02 L'Arena - Giovane, fila già lunghissima: tre club davanti a tutti, sarà l'ennesima plusvalenza dell'Hellas
- 10:48 Pio Esposito: "Io e Chivu cresciuti insieme. Ecco cosa ha fatto la differenza nel mio percorso"
- 10:37 SI - San Siro, rogito in corso: Inter e Milan annunceranno l'acquisto nelle prossime ore
- 10:34 Capello: "Kairat modesto: l'Inter può restare in testa. Su Napoli e Juventus..."
- 10:20 Cauet: "Pochi giovani in A? Era vero negli anni '90. Oggi penso a Yildiz o Esposito. E ci sono gli allenatori che..."
- 10:06 Corsera - Turnover in difesa, c'è chi non gradisce: il "titolare" Acerbi in panchina 6 volte su 13
- 09:52 TS - San Siro, rogito dopo pranzo: le cifre del contratto per Inter e Milan
- 09:38 TS - Kairat, l'orgoglio di giocare a San Siro. Kazaki senza il capitano
- 09:24 TS - Inter-Kairat, gara da non sbagliare. Chivu stuzzicato dall'attacco baby, fuori diversi big
- 09:10 CdS - Riecco Dumfries e Dimarco. In attacco Bonny con Esposito? La probabile formazione
- 08:56 CdS - Inter, ottavi alla portata se batte il Kairat. Ma Chivu manda un avviso
- 08:42 Sacchi: "Champions, Inter ancora un gradino sotto le big: non deve perdere di vista il campionato. Battere il Kairat sarebbe fondamentale perché..."
- 08:28 GdS - Tra fatica e "mal di pancia": Chivu cambia assetto? La probabile formazione
- 08:14 GdS - L'Inter "vede" gli ottavi se batte il Kairat. Con 12 punti già garantiti i playoff
- 08:00 Preview Inter-Kairat - Ampio turnover: chance Frattesi, Esposito dal 1'
- 00:15 Spalletti suona la carica: "Tutti insieme riusciremo a toglierci delle soddisfazioni"
- 00:00 Che significa?
Martedì 04 nov
- 23:45 Di Napoli: "Chivu mi piace molto dall'inizio, è un allenatore che ha delle idee. E su Lautaro..."
- 23:30 AlbinoLeffe, la rabbia di Lopez: "Abbiamo stradominato, l'Inter ha fatto gol su tre episodi"
- 23:15 Marino: "Conte ha ragione, il Napoli in vetta dà fastidio. Le sue parole ricordano Maradona"
- 23:00 Champions League, la Juve non sa vincere: 1-1 con lo Sporting. Il Bayern passa a Parigi, il Liverpool batte il Real
- 22:45 Youth League, domani pomeriggio l'Inter di Carbone sfida il Kairat: arbitrerà il greco Tsakalidis
- 22:31 Domenica sfida ad alta quota tra Inter U23 e L.R. Vicenza: dirigerà Renzi di Pesaro
- 22:17 videoPSG-Bayern, intervento killer di Luis Diaz e Hakimi fuori in lacrime: brutto infortunio alla caviglia per l'ex Inter
- 22:03 Doppietta di Topalovic che vale tre punti e un posto nella Top 11 della 12esima giornata di Serie C
- 21:49 Conte: "Tutti vorremmo vincere la Champions, poi ci sono i fatti. Bisogna crescere in campo e fuori"
- 21:35 A Verona 3 punti 'bastardi senza gloria', ma col K2 all'orizzonte!
- 21:21 Serbia, il nuovo CT Paunovic punta subito su Stankovic: anche il talento del Bruges tra i convocati
- 21:07 Topalovic, un centrocampista moderno per l'Inter U23. Grande impatto in Serie C, con prospettive importanti
- 20:53 Champions League, il Napoli non decolla: deludente 0-0 con l'Eintracht. Tris dell'Arsenal contro lo Slavia Praga
- 20:39 Buffon: "Oggi conosciamo tutti Chivu, ma bravo Cherubini a capire che era pronto"
- 20:25 Il Verona come Inter e Milan: avviato l'iter per un nuovo stadio nell'area del Bentegodi
- 20:11 Sky - Inter-Kairat, Chivu con due dubbi. Chance per Esposito, Carlos Augusto e Frattesi
- 19:58 Nuovo record di utenti per DAZN: oltre 1,1 mln di spettatori per il match Verona-Inter
- 19:44 NSM Holding e Stadio San Siro S.p.A, l'avvocato Paolo Mondini entra nel Collegio Sindacale
- 19:29 Sonnino in festa per i 70 anni di Alessandro Altobelli: anche Marotta e Infantino tra gli ospiti
- 19:15 Ofri Arad: "Il segreto del Kairat? Siamo 'affamati'. Però Mkhitaryan mica ha torto sull'Inter ingiocabile"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB SORRENTO NERAZZURRA. La vigilia di INTER-KAIRAT
- 18:45 CF - San Siro a Inter e Milan, ci siamo: domani la firma del rogito con con il Comune di Milano
- 18:38 Kairat Almaty, Sorokin: "Domani sarà una gara complicata, ma gli attaccanti dell’Inter sono umani come me"
- 18:24 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "San Siro stadio leggendario. L'Inter? Possiamo provare a difendere come il Verona"
- 18:10 Gravina premiato col Collare d'Oro al merito sportivo: "Frutto di un percorso condiviso"
- 17:56 Saint-Gilloise, Van de Perre: "Con Newcastle e Inter abbiamo perso 4-0, ma a Madrid andremo per vincere"
- 17:41 GdS - Bisseck tentato dal Tottenham, l'Inter si muove: caccia in Serie A per l'eventuale sostituto. I nomi
- 17:28 videoTopalovic 'spacca' AlbinoLeffe-Inter U23: entra all'82esimo e fa due gol in dieci minuti
- 17:13 Urazbakhtin, all. Kairat Almaty: "L'Inter è forte, lo sappiamo. Domani dovremo essere coraggiosi"
- 16:59 Carlos Augusto a Inter TV: "È un bene per me saper fare due ruoli, poi l'importante è giocare"
- 16:44 Chivu a Inter TV: "Kairat? Antenne dritte, chi non ha niente da perdere è più insidioso. Stiamo capendo che..."
- 16:31 Serie C, ufficializzato il calendario fino alla prima giornata di ritorno: gli impegni dell'Inter U23
- 16:17 Giudice Sportivo - Fermati per un turno Ordonez, Malinovskyi e Baroni. Prima sanzione per Bisseck
- 16:03 European Golden Boy 2025, Francesco Pio Esposito si è aggiudicato il premio 'Best Italian'
- 15:48 Colonnese: "Inter, bene la vittoria sporca di Verona ma Chivu deve pretendere di più. Lautaro? Viene contestato, poi si trasforma"
- 15:34 Rocchi: "Comuzzo-Esposito, rigore da dare in campo. Bisseck? Fosse stato rosso avrebbero dovuto toglierlo"
- 15:19 Romano: "Inter, per il portiere valutazioni a giugno. Possibile un difensore a gennaio anche se..."
- 15:05 Inter-Kairat, pochi dubbi per i bookies sul risultato finale: l'impresa kazaka vale 40 volte la posta
- 14:55 Chivu: "La tempesta tornerà, dobbiamo tenere la testa alta. Lautaro deve imparare a sorridere un po' di più"
- 14:50 Cesari: "Io avrei benedetto il Var. Con la nuova generazione vedremo benefici perché..."
- 14:39 Carlos Augusto: "Io non convocato dal Brasile? Devo migliorare, rispetto le scelte di Ancelotti. Ruolo, voglio imparare da Bastoni e Dimarco"
- 14:36 AlbinoLeffe, il DS Obbedio: "Mi dà fastidio prendere i complimenti e ottenere zero punti"
- 14:28 Chivu a Sky: "Thuram ci è mancato, per domani è convocato. Domani massima serietà"
- 14:21 FOTO - Dimarco-Esposito, la Serie C prima della Champions: ieri erano al Breda per Alcione-Pro Patria
- 14:20 Carlos Augusto a Sky: "Kairat? Guardate il Verona, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Chivu ha ridato motivazione e fiducia al gruppo"
- 14:07 Galli: "Scudetto, lotta a quattro: occhio anche alla Juve. Ma il Milan senza coppe..."
- 13:53 Lotito: "Milan-Como a Perth? Bene per i ricavi, ma poi la realtà dice che la Serie A non ha appeal economico all'estero"