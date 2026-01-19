"Tutti sanno che sono davvero forti sui calci piazzati, dovremo stare attenti e difendere bene. Dobbiamo cercare di non concedere corner, ma ovviamente anche evitare anche i gol su azione. Hanno molti giocatori di grande qualità individuale, capace di fare ottime giocate personali. Sono una squadra davvero forte nel complesso, una delle migliori d'Europa in questo momento. Per cui sì, dobbiamo fare una grandissima prestazione, se vogliamo portare a casa dei punti". Così Manuel Akanji, parlando a Sky Sport alla vigilia di Inter-Arsenal, penultima giornata della League Phase di Champions League.

L'Arsenal è la migliore squadra d'Europa?

"Per me no, è il Bayern Monaco".

Il buon momento dell'Inter.

"I risultati ci danno fiducia, ma domani è un'altra partita. Dobbiamo essere molto concentrati, sappiamo anche che abbiamo perso le ultime partite in Champions, quindi domani abbiamo davvero bisogno di questi punti e cercheremo di fare di tutto per ottenerli".