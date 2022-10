"Barella uomo chiave. Ora è universale, è migliorato. Nel dettaglio fa cose anche molto evolute, che magari nemmeno lui pensava di poter fare". Daniele Adani, dalla BoboTV, elogia il centrocampista nerazzurro nell'analisi delle ultime partite dell'Inter. "In tribuna a San Siro si vedeva che c'era scollamento in campo, ognuno era padrone della verità. Ma l'hanno ammesso, è importante. Andando al di là del valore dell'avversario, si vede quando la squadra viaggia in un certo modo. E oggi l'Inter è proprio un'altra squadra, che sicuramente ha beneficiato della vittoria sul Barça - spiega l'ex difensore -. Quell'1-0 ha dato la sicurezza di andare a fare una grande partita al Camp Nou: sono prestazioni che ti danno certezze. La strada è giusta, l'Inter si sta ritrovando: le giocate giuste viste con la Salernitana sono state fatte anche col Barcellona. Onana-Handanovic? Passaggio inevitabile, c'era da capire solo quando sarebbe avvenuto. Anche se secondo me era ingiusto attribuire troppe responsabilità a Samir. E ora ha un atteggiamento fantastico, sempre costruttivo".