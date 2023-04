Dopo la lesione del legamento crociato anteriore, rimediato immediatamente dopo il suo ritorno in Italia, lo scorso febbraio, Mauro Zarate torna in campo. A due mesi dall'infortunio l'ex attaccante dell'Inter, oggi al Cosenza, è ritornato a calcare il campo con la palla tra i piedi come mostra lo stesso argentino attraverso un video pubblicato sui social, immagini che fanno sorridere i tifosi e il club calabrese che molto probabilmente potranno averlo in questo rush finale. "Dopo 2 mesi sono tornato in campo" si legge su Instagram nel post che lo ritrae con il sorriso.