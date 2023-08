Primo gol e prima bomba fatta esplodere da Marcelo Brozovic con la maglia dell'Al-Nassr. L'ex centrocampista dell'Inter ha replicato la celebre esultanza in occasione del gol del 4-2 siglato nei playoff della Champions League asiatica contro l'Al-Ahli Dubai. Brozovic ha chiuso i conti nel finale grazie ad un vincente mancino a incrociare, su assist di Cristiano Ronaldo (clicca qui per il gol).

