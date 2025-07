Dopo la brutta avventura al Genoa, Mario Balotelli sta cercando di trovare una nuova sistemazione. Certezze, al momento, sulla possibile destinazione di SuperMario non ce ne sono. Ma, stando al suo procuratore, quasi sicuramente non si tratterà di una squadra italiana. "Mario ha sempre avuto molte richieste dall'estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest'ultima esperienza non positiva - ha spiegato l'agente dell'attaccante Enzo Raiola in un'intervista a DerbyDerbyDerby -. L'anno scorso ha fatto una scelta di cuore e di vita, decidendo di restare in Italia nella speranza di trovare un club. Alla fine c'è stata un'opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava".

"Non per mancanza di impegno, perché ha dato tutto per dimostrare il proprio valore, ma non ha trovato le condizioni ideali - ha proseguito l'agente tornando a parlare dell'ultima avventura del suo assisto con la maglia del Grifone -. Gli dissi già l'anno scorso che avrebbe dovuto valutare le offerte dall'estero, c"he erano importanti. Lui ha scelto l'Italia e io ho rispettato la sua volontà". "Oggi non ci sono trattative avviate per lui in Italia: valuteremo altre soluzioni, ma la decisione finale spetta a lui", ha continuato.

Poi un retroscena sulle voci relative a un interesse del Torino nella scorsa stagione. "C'è stato un colloquio con la proprietà granata per valutare la fattibilità, ma poi il Genoa si è mosso rapidamente e Mario ha preferito accettare la loro proposta", ha concluso Raiola.