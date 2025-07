"L'Italia ha perso appeal con l'addio di Mourinho perché è un personaggio che fa parlare di sé a prescindere dai risultati". Così Salvatore Foti, collaboratore dello Special One, ai microfoni di Sportitalia.

"In Italia ha sempre vinto, ci ricordiamo tutti quello che ha fatto con l'Inter - ha aggiunto -. Con la Roma abbiamo fatto due finali europee, e non sminuirei la vittoria della Conference League, la Fiorentina avrebbe pagato per vincerla. E' sempre difficile vincere, penso che tutti i tifosi della Roma siano contenti dell'operato di Mou. La finale di Europa League persa è il più grande rammarico della mia giovane carriera".