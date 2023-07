Marco Sala, esterno classe 1999 prodotto del vivaio dell'Inter, è un nuovo giocatore del Como. Il club lariano ha prelevato il giocatore a titolo definitivo dal Sassuolo: lo riferisce il sito della Lega B. Sala torna così in Serie B dopo aver vestito la maglia del Palermo nella passata stagione: per lui in rosanero sono state 27 le presenze con un gol e due assist.