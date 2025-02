Walter Mazzarri è pronto per un'avventura in Iran. Dopo essere stato contattato qualche tempo fa dal Persepolis, con cui non venne raggiunto un accordo, il tecnico ha invece pattuito i termini per il contratto con l'Esteghlal, in passato allenato da Andrea Stramaccioni. A dare la notizia sui social è il giornalista Hatam Shiralizadeh.

Former #Inter and #Napoli manager Walter Mazzarri has reached an agreement with Esteghlal FC. The Italian coach is close to signing a contract with the Iranian club. https://t.co/Az53QF70Jw — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) February 20, 2025