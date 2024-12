Raggiunto da Gianlucadimarzio.com, l'ex difensore del Sassuolo Marlon, oggi protagonista della MLS con il Los Angeles FC, ha detto la sua su Stefano Sensi, ex giocatore dell'Inter oggi in forza al Monza: "Mentalmente è una persona molto forte, ha superato tanti infortuni e ha partecipato a grandi successi con l’Inter. Quando sta bene, riesce a dettare i tempi del gioco come pochi altri. Il Sensi del Sassuolo era un giocatore che, in prospettiva, avrebbe potuto giocare al Barcellona".