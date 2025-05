Il 75° Congresso FIFA andato in scena in Paraguay è stata anche l'occasione per una reunion a tinte nerazzurre. La testimonianza arriva direttamente dai profili social di McDonald Mariga, ex centrocampista keniano che indossò ma maglia dell'Inter: "Incontro con i miei vecchi compagni di squadra dell'Inter Diego Milito, Maicon e David Suazo a margine del 75° Congresso FIFA ad Asunción, in Paraguay" il messaggio a corredo di una serie di foto pubblicate su X.

Catching up with my old @Inter teammates Diego Milito, Maicon and David Suazo at the sidelines of the 75th FIFA Congress in Asunción, Paraguay pic.twitter.com/RCGuau8eVg — McDonald Mariga (@MarigaOfficial) May 15, 2025