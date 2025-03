Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, è entrato a far parte del Football Advisory Panel (FAP), organismo consultivo e strategico istituito dal'International Football Association Board (IFAB) insieme al Technical Advisory Panel (TAP), che assistono l'IFAB nei processi decisionali e si riuniscono una volta all'anno per supportare l'evoluzione del gioco del calcio.

"La nomina di Andrea Butti nel Football Advisory Panel, in rappresentanza della World Leagues Association, è un riconoscimento importante per lui, ma testimonia anche la crescente rilevanza della Lega Serie A nel panorama calcistico internazionale - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. La sua esperienza in questo settore, acquisita attraverso il lavoro prima come dirigente di Club e poi come Head of Competitions in Lega, sarà un valore aggiunto per lo sviluppo del calcio, portando nuove idee al fine di rendere il nostro sport sempre più moderno e attraente".