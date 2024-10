Robert Faulkner, che per alcuni anni ha coperto il ruolo di responsabile della comunicazione dell'Inter, sbarca in Inghilterra. A partire dal prossimo 1° dicembre, infatti, Faulkner sarà il nuovo Chief Business and Communications Officer del Wrexham, formazione della League One, la terza divisione inglese, balzata di recente agli onori delle cronache per l'ingresso nel proprio asset societario dell'attore Ryan Reynolds. Faulkner sarà responsabile di tutte le attività commerciali e di comunicazione del club, comprese sponsorizzazioni, marketing, gestione delle partnership, vendita al dettaglio e merchandising, biglietteria e ospitalità, oltre alla comunicazione. Rob riporterà direttamente al CEO, che è un'altra vecchia conoscenza del mondo Inter come Michael Williamson. Proprio Williamson gli dà il benvenuto: "Porta con sé più di 20 anni di esperienza nel calcio, inclusi lunghi periodi presso la UEFA e l’Inter, dove ha creato l’Inter Media House. Ha una grande esperienza internazionale e un vero respiro globale, che saranno fondamentali mentre proseguiamo con i nostri piani per far crescere la base di tifosi sia a livello nazionale che internazionale".

Queste le prime parole di Faulkner: "Non vedo l’ora di iniziare il mio nuovo ruolo al Wrexham AFC come Chief Business and Communications Officer. Il Club è in una spirale ascendente negli ultimi tre anni, spinto dai suoi proprietari ispiratori e dai fedeli tifosi. Sono impaziente di supportare il continuo percorso di crescita, sia dentro che fuori dal campo, mantenendo il club saldamente ancorato nei cuori e nelle menti della comunità locale. Vorrei ringraziare il CEO del Wrexham AFC Michael Williamson e i co-presidenti Rob McElhenney e Ryan Reynolds per questa grande opportunità".