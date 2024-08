Nuova avventura in panchina per Luigi Di Biagio, pronto a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita Under 21. L'ex centrocampista dell'Inter, che ha alle spalle anche un passato alla guida degli azzurrini a cavallo tra il 2013 e il 2019, è stato voluto fortemente da un altro ex nerazzurro come Roberto Mancini, attuale ct dell'Arabia Saudita. "Nei prossimi giorni arriveranno firma e annuncio ufficiale", assicura Sky Sport.