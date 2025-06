Inizia ufficialmente il 'sogno americano' dell'Inter. Il gruppo nerazzurro è arrivato poco fa all'aeroporto di Malpensa per salire a bordo di un volo che lo porterà a Los Angeles, in vista della prima partita del Mondiale per Club in programma al Rose Bowl di Pasadena il 18 giugno. Tra i volti nuovi ci sono Petar Sucic, i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, Valentin Carboni.

Luís Henrique raggiungerà il gruppo in questi giorni, come (dall’Europa) Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Kristjan Asllani, Marcus Thuram, Benjamin Pavard e Nicola Zalewski. Piotr Zielinski verrà valutato in questi giorni per capire l’entità dell’infortunio rimediato con la Nazionale. Anche Beppe Marotta partirà per gli USA venerdì. Non c'è ancora Aleksandar Kolarov, nuovo vice di Cristian Chivu fresco di nomina, che si aggregherà al gruppo successivamente.

A seguire le immagini.