Nome nuovo per la difesa interista: si tratta di Cristhian Mosquera, 20enne centrale spagnolo che tanto bene ha fatto lo scorso anno a Valencia nonostante una stagione complicata per il club,

Da dove nasce l'ottimismo nerazzurro? Come riferisce il Corriere dello Sport, il contratto in scadenza nel 2026 è una base di partenza interessante perché potrebbe far spuntare un prezzo di favore considerando appunto il rischio per i valenciani di perderlo a zero. In più l’Inter è già molto avanti nel trovare un'intesa col giocatore e quindi può avere ulteriore forza in fase di trattativa con la società spagnola secondo il CdS. Per la difesa resta sempre da tenere d'occhio la pista Leoni.