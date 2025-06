L'Inter partirà questa mattina per gli Stati Uniti dove dal 18 giugno partirà l'avventura dei nerazzurri nel Mondiale per club (alle 3.00 italiane contro il Monterrey). Sul volo, come riporta Tuttosport, i due nuovi acquisti Luis Henrique e Petar Sucic, ma anche Pio Esposito che sta proseguendo nelle terapie e i due infortunati Calhanoglu e Bisseck.

Ci saranno i nazionali azzurri (Bastoni, Barella e Frattesi) che hanno deciso di unirsi al gruppo da seguito ed eventualmente usufruire di qualche giorno di riposo direttamente negli States. Gli altri nazionali raggiungeranno la comitiva direttamente oltreoceano.