Alla vigilia della partecipazione al Mondiale per Club, l’Inter presenta 'MY NAME IS MY STORY', il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il Club ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo.

I valori fondanti, la visione e l’eredità culturale dell’Inter vengono ripercorsi ed esaltati con uno stile narrativo finalizzato a dialogare con le nuove generazioni, unendo la legacy dell’Inter alla sua visione di futuro.

Alla base c’è l’esplosione semantica del termine “Internazionale”, non solo come nome storico, ma come manifesto.

Il lancio di #MyNameIsMyStory è affidato a Spike Lee, regista americano due volte premio Oscar, simbolo di sport, passione e autenticità narrativa che racconta la storia del Club con la sua inconfondibile energia, rendendola rilevante per un pubblico globale.

Spike Lee è un archetipo del tifoso, un fan dello sport in ogni sua espressione – calcio incluso – e un autore capace di parlare a tutte le generazioni, dai tifosi storici alle nuove generazioni, con un linguaggio accessibile, contemporaneo e profondamente coerente con i valori del Club.

Il mid-form video – prodotto da Inter Media House e presentato il 10 giugno, prima della partenza dell’Inter per la FIFA Club World Cup – racconta l’Inter e la sua interpretazione del futuro, incarnata nel suo atto fondativo. La visione del Club nerazzurro racconta uno sport che spinge oltre le frontiere, innova, diventa sinonimo di identità condivise. Il mid-form video sarà disponibile sui canali digital e social ufficiali dell’Inter.

"In previsione del nostro arrivo negli Stati Uniti per la FIFA Club World Cup abbiamo pensato ad un modo innovativo e originale per raccontarci in modo autentico alle nuove generazioni di americani, attraverso la nostra storia che risale a più di cento anni fa ma che risulta allo stesso tempo estremamente attuale. Riuscire a presentarci ad un pubblico internazionale attraverso il contributo di un regista di fama mondiale come Spike Lee è un traguardo straordinario e rappresenta una grande opportunità per rendere il nostro brand sempre più rilevante a livello globale", ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer FC Internazionale Milano

Giorgio Muggiani: un’eredità che diventa futuro Tutto parte dal 1908.

Giorgio Muggiani, artista e cartellonista, con gli altri fondatori del Club si oppose alla regola che imponeva solo giocatori nazionali nel neonato campionato italiano. In un contesto già multiculturale, come la Milano di inizio secolo, scelse di dare vita a un Club aperto al mondo. Il nome "Internazionale" nasce da un gesto visionario, ribelle, profondamente moderno. Oggi, più di un secolo dopo, quel gesto si conferma al centro di una nuova narrazione strategica. E Spike Lee, raccontandolo, lo rende universale.

“Si chiamerà Internazionale, perché siamo fratelli e sorelle del mondo.”

AI, storytelling e innovazione Nel mid-form video, le immagini d’archivio e la storica foto dei fondatori scattata al Ristorante Orologio vengono animate grazie all’intelligenza artificiale. La Milano del 1908 prende vita in modo sorprendente: storico e futuribile, tangibile ed emozionante. Una scelta non solo estetica, ma strategica: dimostrare che l’Inter sta investendo nella sperimentazione creativa e nella cultura dell’innovazione, parlando direttamente alle nuove generazioni e aprendo nuove strade nel marketing sportivo.

Un progetto integrato, con impatto culturale e commerciale La piattaforma si articola su molteplici touchpoints: contenuti video, attivazioni, OOH, social storytelling, e asset digitali. Tutti elementi che abilitano un nuovo ciclo di comunicazione, crescita e branding, con una visione fortemente identitaria, radicata nella storia ma proiettata nel futuro.

FC Internazionale Milano.

Il mio nome racchiude tutto. Il mio nome parla per me. Il mio nome è la mia storia.

Narrato da Spike Lee.#ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/MZD4BFFFOh — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 10, 2025

