Il centrocampista della nazionale albanese Kristjan Asllani non ha nascosto la sua delusione per il pareggio ottenuto contro la Lettonia che complica la corsa della squadra di Sylvinho al Mondiale 2026. Queste le sue parole a TvKLAN: "Il primo tempo non è stato per niente positivo. Siamo stati fortunati a non subire gol su rigore e siamo riusciti a segnare anche dopo. Ma se giochiamo così, il nostro sogno di qualificazione si allontana sempre di più". Secondo il centrocampista dell'Inter il problema è più che altro nel modo in cui la squadra fa pressione: "La pressione non ha funzionato a dovere. Non siamo stati compatti come squadra. A settembre dovremo tornare in campo con un volto diverso e con più determinazione per vincere".

In conclusione, Asllani ha commentato brevemente il suo futuro: "Prima giocherò il Mondiale per Club. Parleremo del mercato più tardi. Sono stanco dopo la partita e non è il momento".