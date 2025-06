Abbiamo la convinzione di poter battere qualunque squadra". Questo è il proclama di German Pezzella, difensore del River Plate, ai microfoni di FIFA.com in vista dell'avvio del Mondiale per Club. Il giocatore, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, si proietta in particolare all'ultimo match del girone, quello di Seattle contro l'Inter: "Affrontare l'Inter da giocatore del River sarà un'esperienza fantastica. Li ho affrontati durante il mio periodo in Italia e il mio caro amico Lautaro Martinez gioca in nerazzurro, quindi sarà sicuramente una partita incredibile e cercheremo di giocare secondo i nostri punti di forza".

Qual è l'obiettivo del River Plate?

"Il nostro primo obiettivo è superare la fase a gironi e, come sempre quando sei al River, cercare poi di andare più avanti possibile nella competizione. Qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta è importante, poi siamo convinti che quando siamo nella giornata migliore possiamo battere chiunque. In questo momento siamo concentrati sulla costruzione della nostra identità come squadra e puntiamo a mettere in mostra i nostri punti di forza per dare il massimo".

Cosa distingue River dagli altri club?

"È un club speciale perché è più che altro uno stile di vita. I tifosi si svegliano e vanno a letto pensando al River, e i nostri risultati possono influenzare il loro stato d'animo per giorni. È difficile esprimerlo a parole, a meno che non si venga a vivere l'esperienza del club e si inizi a sentirla in prima persona".