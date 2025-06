Martin Satriano, attaccante del Lens con un passato all'Inter, è stato protagonista di un'intervista per El Espectador Deportes nella quale ha parlato del suo momento, dei suoi progetti per il futuro e del suo sogno legato alla Nazionale uruguayana. Senza dimenticare i suoi trascorsi in nerazzurro, dove nell'ambientamento con la grande realtà ha ricevuto parecchio aiuto da quella che era la colonia sudamericana presente: "All'Inter mi hanno aiutato molto Matías Vecino e Diego Godín. C'erano anche tanti sudamericani che mi hanno sostenuto: Alexis Sánchez, Lautaro Martínez e Arturo Vidal".

Dopo essersi affermato coi Sang et Or, Satriano è ben deciso a imporsi definitivamente in Europa: "Non ho mai pensato di tornare in Sud America. Sono sempre andato molto bene in ogni squadra in cui ho giocato in Europa. Certo, mi piacerebbe tornare al Nacional dove ho vissuto momenti bellissimi, ma questo solo a fine carriera. La Nazionale? Ho ancora molto margine di miglioramento e mi piacerebbe tornare. Nessuno dello staff tecnico di Bielsa mi ha chiamato, ma voglio migliorare affinché possa contare su di me".

