Mehdi Taremi aveva pronti degli scarpini speciali per l'evento dello scorso 31 maggio, ma non essendo riuscito a scendere in campo nella finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, ha dovuto rinunciare ad esibirli nella notte di Monaco di Baviera. E allora, l'attaccante nerazzurro ha deciso di rispolverarli oggi per la partita tra Iran e Corea del Nord valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il Team Melli, lo ricordiamo, è già qualificato per la fase finale.

#TeamMelli forward Mehdi Taremi to wear special boots for tonight’s match against North Korea in the 2026 FIFA World Cup qualifiers. He wanted to wear them in the UEFA Champions League final against PSG, but he didn’t have the opportunity to play there. pic.twitter.com/TNa1AwUqOa