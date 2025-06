Lautaro Martinez o Julian Alvarez? A rispondere a questo quesito posto da ESPN è Martin Palermo, grande ex bomber del Boca Juniors, che si sbilancia nettamente a favore dell'attaccante dell'Inter: "Lautaro Martínez è il numero nove per eccellenza, il migliore al mondo. Come numero nove, è migliore di Julián Álvarez, che ha altre caratteristiche ma è comunque un goleador e si inserisce nel gioco. Possono giocare insieme perché si completano a vicenda. Lautaro potrebbe facilmente giocare come numero nove e Julián come suo compagno".

Palermo ha anche analizzato cosa potrebbe accadere a River Plate e Boca Juniors, le due squadre argentine impegnate al Mondiale per Club: "Dato il livello a cui si sfideranno, dovranno giocare una partita in cui tutto sia alla pari e vada esattamente come previsto, senza alcuna vergogna a speculare sul risultato, cosa che accade anche in una finale di Champions League: se il Real Madrid deve mettersi in difesa, lo fa. Poi ci sono i momenti della partita in cui avranno l'opportunità di farsi avanti e di conquistare la scena, e squadre come River Plate e Boca Juniors devono riuscirci senza problemi".