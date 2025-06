Nel gruppo che Cristian Chivu avrà a disposizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club ci saranno anche giocatori che non potranno essere impiegati nelle prime partite della competizione e che trascorreranno i primi giorni a curarsi dai rispettivi problemi fisici. Si tratta, nello specifico, di Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu e Pio Esposito.

Il difensore tedesco invece ha rimediato una distrazione muscolare a carico dei flessori durante la finale di Champions League e salterà quasi sicuramente tutte le gare del girone iniziale contro Monterrey, Urawa Reds e River Plate.

'Vittima' anche lui della finale di Monaco di Baviera, il centrocampista turco sta provando a riprendersi dai fastidi muscolari che lo hanno costretto a non rispondere alla doppia convocazione con la propria Nazionale. Possibile che torni a disposizione di Chivu per l'ultima partita del girone, contro il River Plate.

Infine, l'attaccante classe 2005, reduce dai playoff con lo Spezia, ha rimediato uno stiramento del legamento collaterale del ginocchio destro che gli ha impedito di essere convocato per gli Europei U21 (l'Italia esordisce proprio stasera) e lo costringerà a guardare i compagni da fuori quasi certamente per tutto il girone iniziale.

Capitolo Zielinski: in questi giorni, presumibilmente domani, il centrocampista polacco si sottoporrà agli accertamenti del caso. Prima di avere certezze sui tempi di recupero bisognerà attendere gli esami quindi che evidenzieranno la natura dal problema al polpaccio rimediato durante la convocazione con la sua Nazionale. Sino ai risultati ufficiali resta quindi complicato stabilire con certezza i corretti tempi di recupero.