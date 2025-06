Novità importante per quel che riguarda i diritti tv del calcio. Secondo Tuttosport, infatti, torna la possibilità di concedere i diritti audiovisivi in forma esclusiva a un singolo operatore con una licenza non superiore ai tre anni. Il cambio è previsto in una bozza del disegno di legge Delega al Governo che domani pomeriggio o in una delle prossime riunioni potrebbe essere al vaglio del Consiglio dei ministri.

Nel disegno di legge si parla anche di stadi, con l'intento di promuovoere la costruzione di nuove strutture e ristrutturare quelli esistenti grazie a una serie di misure per semplificare le procedure amministrative e favorire gli investimenti, anche attraverso parternariati pubblico-privati.