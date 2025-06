Petar Sucic sta brillando in nazionale, in attesa delle prime giocate con la maglia dell'Inter. Al termine della vittoria della sua Croazia contro la Repubblica Ceca (netto 5-1), si è soffermato sugli equilibri del centrocampo. Com'è giocare con Modric? "È una gioia immensa giocare con lui. Lui ti guarda, tu lo guardi: si muove in modo brillante, detta il gioco in modo impeccabile. Il mio compito è semplicemente imparare da lui", ha detto Sucic. E l'incrocio ci sarà poi nel derby di Milano, dove Modric e Sucic si fronteggeranno da avversari.

Sulla partita di ieri, Sucic ha dichiarato: "È un ottimo risultato perché non era facile da ottenere. Abbiamo giocato molto bene davanti ai nostri tifosi. 12 gol nelle prime partite? "Non ce l'aspettavamo - spiega -, ma abbiamo lavorato davvero bene per dieci giorni, preparandoci per la partita contro la Repubblica Ceca, senza sottovalutare Gibilterra".