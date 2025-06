Gheorghe Popescu, leggenda della nazionale romena, ha commentato in esclusiva per Gazeta Sporturilor la scelta del suo ex compagno Cristian Chivu di far il grande salto dal Parma all'Inter dopo appena tredici panchine nel calcio professionistico: "Non me l'aspettavo, pensavo che avrebbe continuato al Parma, dove ha fatto un lavoro straordinario - ha ammesso -. Però capisco anche che è difficile rifiutare l'offerta di una finalista di Champions League, di una squadra che ha dominato il campionato italiano negli ultimi anni insieme al Napoli. Peraltro, è il club in cui si è vista la miglior versione di Chivu, forse un'occasione irripetibile. L'aver deciso di andare all'Inter è una nuova dimostrazione di coraggio per Cristi, mi piace. Parma sarebbe stata la comfort zone, avrebbe sicuramente ottenuto un aumento significativo a livello di ingaggio, ma questa è una testimonianza di coraggio. E quando hai coraggio, i risultati arrivano. Guarderò l'Inter di Chivu in TV, è motivo di orgoglio per noi vedere un romeno seduto sulla panchina dell'Inter. Saremo tutti primi tifosi perché rappresenta il nostro calcio, non abbiamo un allenatore in Serie A da molto tempo".

