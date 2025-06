Stefano Rapetti, designato nuovo preparatore atletico dell'Inter, sta eseguendo le ultime formalità burocratiche prima di suggellare il suo ritorno in nerazzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rapetti si sta 'liberando' in queste ore dall'accordo col Fenerbahçe e nella giornata di giovedì prenderà il volo per Los Angeles, dove l'Inter lavorerà nei primi giorni dell'avventura al Mondiale per Club.

