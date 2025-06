Il mercato dell'Inter è concentrato in particolar modo sul rafforzamento dell'attacco. Secondo Tuttosport, rimarranno Lautaro Martinez e Thuram, ma anche Mehdi Taremi, che ha un anno di contratto e difficilmente troverà chi metterà sul piatto 3 milioni netti più bonus di ingaggio.

L'iraniano dovrebbe però retrocedere a "quarto" nelle gerarchie dietro a un nuovo acquisto, che potrebbe essere Hojlund oppure Bonny. Il danese viene valutato 45 milioni di euro, ma va trovata una formula adatta. Ne chiede invece 25 il Parma per il francese, vista oggi come una credibile alternativa a Thuram per caratteristiche.

Potrebbe restare anche un quinto attaccante, magari un giovane cresciuto nel vivaio, ma non il Satriano visto due anni fa con Inzaghi. Dovrebbe essere ceduto Sebastiano Esposito, a meno che non dovesse mettersi particolarmente in luce agli ordini di Chivu.