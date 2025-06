La composizione della difesa dell'Inter del prossimo anno dipenderà molto dal futuro di Bisseck, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il tedesco piace in Premier League (occhio al Manchester United che lo ha visionato spesso negli ultimi mesi).

Dovesse partire il tedesco, da non tralasciare le piste De Winter (c'è la concorrenza del Villarreal), Lucumì, Beukema e Mosquera. Lo spagnolo vorrebbe però un ruolo da protagonista e per questo in pole c'è al momento il Lipsia.