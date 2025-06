Dopo aver parlato della partita vinta contro la Corea del Nord, Mehdi Taremi si è anche pronunciato coi cronisti presenti in merito al suo futuro, che l'attaccante del Team Melli vede ancora a tine nerazzurre. Anzi, nel dirlo non si risparmia nemmeno una battuta un po' velenosa rivolta alla stampa: "Ho un contratto con l'Inter e se voi me lo permettete, resterò con questa squadra", dichiara Taremi.

Mehdi Taremi reacts to rumors of his possible departure from #Inter this summer: “I have a contract with Inter and if you (addressing Iranian journalists) allow it, I will stay with this team.” pic.twitter.com/C4FCUXZXAw