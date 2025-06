Scatta domani l'Europeo Under 21 dell'Italia di Carmine Nunziata, che cercherà la prima vittoria nel match contro la Romania in programma a Trnava. Un torneo che il commissario tecnico azzurro dovrà affrontare senza Pio Esposito, che ha trascinato la squadra nelle qualificazioni con sei gol: “Per noi era un giocatore diverso, una punta centrale che faceva da punto di riferimento, dovremo fare altre cose con altri giocatori, ma del resto è il mio compito”, ha affermato Nunziata in conferenza stampa.