Secondo giorno di allenamento per Chivu ad Appiano con la new entry brasiliana. Le ultimissime da Appiano, domani la partenza per il Mondiale per Club. Tutto quello che c'è da sapere sulla competizione.

