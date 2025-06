Non è la prima volta che l'Inter passa un pezzo di estate a Los Angeles. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, a Chivu sembrerà di rivivere quanto accaduto nell'estate 2009 quando, proprio in California, l'Inter di Mourinho iniziava la preparazione a quella che poi sarebbe stata la stagione del Triplete.

Allora era un precampionato, qui c’è un Mondiale per Club da giocare. "L’Inter alloggerà nello stesso hotel di Beverly Hills di allora e si allenerà sempre sui campi della UCLA (Università of California Los Angeles) - si legge -. Campi mitici, strutture mitiche: lì, giusto per citare due nomi, sono cresciuti due fenomeni, il cestista Kareem Abdul Jabbar e il tennista Jimmy Connors. Chissà che non porti bene anche a Chivu, che di partire con le marce elevate ha tutto il bisogno del mondo".