È stata una giornata davvero orribile per tutta l'Austria, sgomenta per la strage avvenuta quest'oggi a Graz dove un ragazzo ha compiuto una carneficina nella sua ex scuola lasciando dieci vittime e numerosi feriti prima di suicidarsi. Un orrore di fronte al quale passano in secondo piano anche la vittoria della Nazionale contro San Marino e la doppietta di Marko Arnautovic, che a fine gara sottolinea il momento di dolore che sta vivendo anche lo spogliatoio di Ralf Rangnick: "Dopo quello che abbiamo sentito stamattina, questa partita non mi interessa affatto", ha dichiarato Arnautovic in un'intervista a ServusTV con un'espressione di ghiaccio.

Da quando ha saputo della sparatoria di questa mattina, l'attaccante prossimo a lasciare l'Inter aveva "solo palpitazioni. In realtà non volevo venire qui a parlare con voi; l'ho fatto solo per dovere. È brutale. Non so se siamo ancora così al sicuro in questo mondo. I pensieri di tutta la squadra sono solo a Graz. Poi, siamo naturalmente felici di aver vinto. Sono molto felice anche che i miei figli e mia moglie siano venuti oggi a sostenermi".