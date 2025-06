Marius Niculae, direttore sportivo della nazionale Under 21, ha rilasciato un'intervista ai giornalisti rumeni presenti in Slovacchia, dove la squadra di Daniel Pancu parteciperà al Campionato Europeo di categoria e sfiderà domani l'Italia di Carmine Nunziata. Soffermandosi anche sull'arrivo all'Inter di Cristian Chivu che riempie di orgoglio l'ex Sporting Lisbona: "Sono contento per Chivu, è il secondo romeno ad allenare l'Inter, dopo Mircea Lucescu. È un'ottima cosa per noi rumeni. Abbiamo avuto un arbitro nella finale di Champions League, ora abbiamo anche un allenatore in Serie A, siamo sulla strada giusta dal mio punto di vista.

Niculae poi svela: "Ha avuto un'ottima ascesa e l'ho inserito nella lista per la Romania Under 21. Ho parlato con lui del suo arrivo in questa squadra. Mi fidavo di Chivu, sapevo com'era come giocatore professionista. Perché non è venuto? Ha detto che voleva allenare tutti i giorni, non diventare un commissario tecnico. Ha fatto un lavoro davvero ottimo, non tanti gli davano credito. E a riprova di ciò, è arrivata una ricompensa, soprattutto perché ha giocato all'Inter per tantissimo tempo, ha vinto anche la Champions League, ha vinto campionati. In pratica, è tornato a casa".