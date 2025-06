Inter e Parma a cena a Palazzo Parigi. Sky Sport ha intercettato lo stato maggiore del club nerazzurro composto da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin con Federico Cherubini, AD del Parma, in qualità di commensale. Si tratta anche di una cena di cortesia per celebrare l'accordo per l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, ma è facile intuire che durante la serata l'Inter abbia mostrato in maniera pressoché ufficiale il suo interesse per Ange-Yoan Bonny, attaccante dei ducali.

