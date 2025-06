Oaktree lavora per rifinanziare il debito dell'Inter e secondo Il Sole 24 Ore avrebbe incaricato Bank of America per studiare le opzioni sul tavolo. L'obiettivo è rifinanziare i circa 400 milioni di euro di obbligazioni. Come? Le ipotesi sarebbero al vaglio della banca stessa, che però ha preferito non commentare.

In passato Bank of America si è occupata anche del rifinanziamento del Milan ed è stata advisor di Elliott nella vendita a RedBird. Ha anche finanziato il Real Madrid nella ristrutturazione del Bernabeu.

Il bond, ricorda il quotidiano, è in scadenza nel febbraio 2027 ed è stato emesso attraverso Inter Media and Communication. Rifinanziarlo è un passaggio fondamentale per Oaktree, insieme alla definizione del nuovo stadio. Nel frattempo alcuni private equity e investitori starebbero valutando il dossier anche se non ci sono trattative concrete. La valutazione del club può arrivare a 1,5 miliardi di euro: solitamente è tre volte il fatturato e quest'anno quello dei nerazzurri sarà nell'ordine del mezzo miliardo. Chiaramente dalla cifra di vendita andrà però detratto l'indebitamento.