Terminati i campionati, è già possibile definire il tabellone della Coppa Italia 2025-2026. Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Saranno quindi come sempre 44 le squadre partecipanti, con l'Inter che fa parte delle teste di serie così come Bologna, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus, Roma e Fiorentina ed entrerà in scena a partire dagli ottavi di finale.

La prima avversaria dei nerazzurri di Cristian Chivu sarà determinata dal seguente lotto di partite:

Turno preliminare: Ternana-Entella

Primo turno: Verona-Vincente turno preliminare, Venezia-Mantova

Secondo turno: vincenti delle sfide del primo turno.

Nei quarti di finale, possibile sfida con la Roma. Nella stessa parte del tabellone, presenti anche Fiorentina e Napoli in qualità di teste di serie.

