Il Brasile di Carlos Augusto cerca una vittoria contro il Paraguay che vorrebbe dire anche qualificazione al prossimo Mondiale. Lo sa bene Carlo Ancelotti, ct della selezione verdeoro che vorrebbe farsi questo regalo per il 66esimo compleanno: "Vincere la partita sarebbe il regalo più bello che possa ricevere", le parole rilasciate in conferenza stampa.

"Il Paraguay è una squadra molto solida e ben organizzata - analizza Ancelotti -. La mobilità di Raphinha potrebbe essere la chiave per sbloccare la partita. Ci sarà, è una buona notizia. La scorsa stagione ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori. La sua presenza sarà molto importante. La pressione? Quella che c'è qui e ovunque nel calcio. Il calcio è passione e pressione. In Brasile ancora di più, perché è un paese con una grande passione per il calcio e per la sua nazionale. Hanno molto amore per la loro squadra e questo aumenta la pressione sul nostro lavoro. Siamo convinti di poter fare un buon lavoro, ma abbiamo bisogno di tempo. Nella prima partita ci sono state alcune cose buone e altre meno. Dobbiamo migliorare".

Poi anche un passaggio sulla rosa dei giocatori per il prossimo Mondiale, dove sperano di esserci anche gli interisti Carlos Augusto e Luis Henrique: "C'è una lista molto lunga di giocatori brasiliani. Valuteremo tutti i giocatori, perché possono essere tutti giocatori chiave nella Coppa del Mondo".