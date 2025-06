Si chiude con un secco 3-0 alla Corea del Nord il girone della terza fase di qualificazioni ai Mondiali 2026 della Confederazione Asiatica per l'Iran, formazione già qualificata alla kermesse del prossimo anno. Il Team Melli ha dovuto attendere però l'espulsione di Kye Tam al 66esimo prima di poter dilagare grazie ai gol di Mohammad Mohebi e Mehdi Taremi nel giro di tre minuti e di Amirhossein Hosseinzadeh in pieno recupero. Torna a segnare quindi l'attaccante dell'Inter, che ora volerà negli Stati Uniti per aggregarsi al gruppo di Cristian Chivu in vista del Mondiale per Club.