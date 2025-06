Intervistato da Soccermagazine.it, l’ex attaccante Francesco Caputo ha parlato così del campionato di Serie A da poco concluso: “Napoli avvantaggiato dal non giocare le coppe? Sicuramente, conoscendo Antonio Conte ad ascoltare certe affermazioni si arrabbierebbe solamente. Sicuramente un po’ di vantaggio per quanto riguarda la mancanza delle coppe l’ha avuto il Napoli, anche nel preparare le partite perché ha avuto più tempo, ma secondo me soprattutto sotto l’aspetto fisico e mentale. Però alla fine hanno fatto un percorso per cui, secondo me, alla lunga lo scudetto l’hanno strameritato”.

L’altra protagonista del campionato è stata l’Inter, che si è distinta anche in Champions. A gennaio Lautaro disse che questa era la peggiore stagione della sua carriera, alla fine ha chiuso con 22 goal complessivi di cui diversi decisivi. Da bomber, meglio segnare di meno e far vincere le partite oppure alla lunga i numeri possono diventare un’ossessione per gli attaccanti?

“Tu parli con uno che comunque in carriera ogni anno ha fatto gol. Per gli attaccanti quello che parla alla fine è il campo, no? Più gol fai e meglio è. Però tante volte sicuramente meglio fare qualche goal in meno e portare a casa qualche risultato in più.