Mentre la campagna di rafforzamento europea dell'Al Hilal fatica a prendere piede, con qualche rifiuto di troppo, Simone Inzaghi potrebbe avere un rinforzo... dall'Arabia.

Secondo The Athletic, infatti, l'Al Ittihad sarebbe disposto a prestare solo per il Mondiale per Club la sua stella N'Golo Kanté alla nuova società dell'ex allenatore dell'Inter, in modo da permettergli di partecipare alla competizione nonostante non sia riuscito a qualificarsi con la propria squadra.