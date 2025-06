Nel commentare il nuovo accordo tra Inter e Fanatics, Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, ha sottolineato: "L’Inter vanta una fanbase globale di oltre 530 milioni di persone interessate al nostro brand ed è il secondo club europeo in più rapida crescita dal 2020. Con l’espansione della nostra presenza internazionale in ogni continente, è diventato fondamentale restare connessi con i nostri tifosi ovunque essi si trovino".

Ricci prosegue: "Per questo siamo orgogliosi di collaborare con un leader mondiale del merchandising sportivo come Fanatics. Questa partnership rivoluzionerà la presenza dell’Inter nel settore retail, non solo in Italia ma ancor di più a livello internazionale".

