Terminata anche la corsa al vice-allenatore che sta appassionando il pubblico interista manco fosse la caccia al nuovo Messi. Dopo il tentativo fatto per Martusciello, fallito a causa del contratto in essere con la Salernitana, e quello per Samuel, rimasto fedele a Scaloni, l'Inter ha trovato il vice Chivu: si tratta di Aleksandar Kolarov, come conferma la Gazzetta dello Sport.

Il serbo aveva già vestito la casacca nerazzurra prima con Conte e poi con Inzaghi tra il 2020 e il 2022. "Dal novembre scorso era c.t. della Serbia Under 21, nel passato per lui pure una breve esperienza da direttore sportivo al Pisa. Un altro ex, dunque, che si aggiunge alla guida dell’Inter, dopo lo stesso Chivu, il preparatore dei portieri Orlandoni, il collaboratore tecnico Palombo e il preparatore atletico Rapetti, già alla Pinetina ai tempi di Mourinho e che proprio nelle ultime ore si è liberato dal contratto con il Fenerbahce", si legge.