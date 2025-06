Nelle lavagne dei bookmakers spuntano anche i possibili colpi dell'Inter. Uno dei nomi più caldi del momento per l'attacco è Rasmus Hojlund: l'arrivo a Milano del danese del Manchester United vale 2 su Better e Betflag, mentre Santiago Castro paga 2,75 la posta. Dal Bologna potrebbero arrivare anche altri due giocatori: Sam Beukema e Jhon Lucumi, entrambi offerti a 3,50. Si sale invece a 7,50 per il sogno Gianluigi Donnarumma.