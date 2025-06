In casa FIGC impazza il toto commissario tecnico dopo l'esonero di Luciano Spalletti e la notizia che Claudio Ranieri ha deciso di non accettare l'incarico. Nel corso del suo format con Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha confermato che tra i nomi sondati per la panchina dell'Italia c'è anche l'ex allenatore nerazzurro Josè Mourinho:

"Dagospia ha citato il nome di Mourinho… è stato valutato - ha esordito -. Da capire se ci sarà un passo in avanti, non credo che Mourinho sia stato contattato, è una pazza idea che è circolata nei corridoi della Federazione”, ha concluso.