Una scialba Italia batte 2-0 la Moldova e gli interisti, nelle pagelle di Tuttosport, si salvano solo in parte da una prestazione non scintillante. Voto 5,5 per Bastoni: se Inzaghi non l'ha mai messo al centro della difesa un motivo ci sarà, secondo il quotidiano, che sottolinea però come il giocatore fosse reduce da un problema muscolare.

Sufficiente Frattesi, protagonista involontario in occasione del 2-0, quando un suo tiro sbucciato diventa un assist per Cambiaso. Cerca la rete senza fortuna né precisione. Sufficiente anche Barella, il cui ingresso dà un'iniezione di dinamismo.