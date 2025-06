Mehdi Taremi partirà titolare, con la fascia di capitano al braccio, nella sfida valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026 tra Iran e Corea del Nord, in programma oggi, alle 18, all'Azadi Sport Complex di Tehran. L'attaccante, dopo i 90' giocati nella sconfitta contro il Qatar di giovedì scorso, dunque, avrà un'altra chance di mettere minuti nelle gambe anche in vista del Mondiale per Club che disputerà con la maglia dell'Inter dal prossimo 18 giugno.